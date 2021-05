Italien rockt | Italien weint

Rock on, Europe! Die Krone des europäischen Trash-Gefühle-Drama-Baby-Contests in Rotterdam ging ausgerechnet an die Lack-und-Leder-Fraktion der bislang völlig unbekannten Band namens Maneskin. Wobei Bandname und Outfits mit Italien genau so viel zu tun haben wie Spaghetti mit Ketchup. Oder wie Serbien mit karibischen Hurricanes und dem spanischen Loco Loco. Nur der italienische Text hatte es in sich: „Zitti e buoni“, still sein, brav sein, auf Österreich gemünzt: Hände falten, Goschn halten. Das hat was mit aktuellem Bezug, in diesen Tagen der kollektiven Vergiftung der aktuellen Politik. Aber egal! Italia ist wieder da, nach rund 90.000 Corona-Toten, nach schrecklichen Bildern des Todes aus Bergamo und Umgebung ist das Land wieder mit Hoffnung erfüllt: Lachend, rockend, einladend: Aprite, aprite! „Öffnet die Strände zwischen Rimini und Amalfi. Es geht avanti!“