Österreich besiegt in der Silver League Luxemburg

Österreichs Volleyball-Männer-Nationalteam hat im dritten Match der Silver League den ersten Sieg gefeiert! Die Mannschaft von Teamchef Radovan Gacic setzte sich Sonntagnachmittag in Amstetten vor Publikum mit 3:0 (19,22,21) gegen die damit weiterhin sieglose Auswahl von Luxemburg durch. Nur die ersten zwei nach der Rückrunde in Luxemburg im Juni steigen in das Final Four auf, mit dem Pflicht-Erfolg hielten sich die ÖVV-Männer im Rennen.