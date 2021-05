Nächste Doncic-Show! Dallas als Meisterkandidat?

Mit Heimsiegen im Osten und Auswärtserfolgen im Westen haben am Samstag die Play-off-Spiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA begonnen. Kevin Durant steuerte 32 Punkte und 12 Rebounds zum 104:93-Erfolg der Brooklyn Nets über die Boston Celtics bei. Im US-Bundesstaat Wisconsin setzten sich die Milwaukee Bucks gegen Miami Heat in der Overtime durch, Khris Middleton sorgte mit seinen Punkten 26 und 27 nur 0,5 Sekunden vor der Sirene für das 109:107.