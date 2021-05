Mindestens 21 Tote bei Bergmarathon in China

Mindestens 21 Teilnehmer eines Bergmarathons im Nordwesten Chinas sind bei einem extremen Unwetter ums Leben gekommen. Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Touristenattraktion des Steinwalds am Gelben Fluss in Baiyin wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Über 100 Kilometer führte der Marathon in der Provinz Gansu am Samstag über Berge durch unwegsames Gelände.