Vom Sommer nahtlos in die Wintersaison

Das ist einerseits die Kulinarik: Die Menschen wollen in guter Atmosphäre ihr Essen genießen können. Ebenso wichtig ist die Ausflugsgastronomie, dass man nach einer Wanderung einkehren kann. Andererseits nehmen die Urlauber gerne ein geführtes Angebot in Anspruch. Etwa mit der eigenen Kleinfamilie oder im Verbund mit Freunden. Da geht es etwa um geführte Touren und ein anschließendes gemeinsames Abendessen. Und ganz grundsätzlich gilt: Alle wollen in die Berge!