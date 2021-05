Party-Stimmung auf und abseits der Bühne

„Deshalb haben wir auch noch Einzelkarten für einige Veranstaltungen“, heißt es aus dem Festspiel-Kartenbüro. Zu den wieder in den Verkauf geschickten Tickets zählen auch jene eines amerikanischen Kunden, der am 18. Mai von der US-Westküste nach Washington und am 19. Mai weiter nach Wien fliegen wollte. Er musste aufgrund der am gleichen Tag geänderten Corona-Verordnung in letzter Minute alles absagen.