Morddrohungen gegen Kurz und seine Mitarbeiter

Das vergiftete Klima in der heimischen Politik sorgt offenbar dafür, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vermehrt mit anonymen Morddrohungen konfrontiert sieht. „Leider nehmen die Morddrohungen in den vergangenen Tagen immer größere Ausmaße an und erreichen nun auch unsere Mitarbeiter“, heißt es aus dem Kanzleramt. Die Inhalte der Hassnachrichten haben es durchaus in sich.