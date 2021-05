Umstrittene Novelle zu Grünem Pass wird angepasst

Nach der massiven Kritik an einer Datensammlung im Rahmen der Novelle des Epidemiegesetzes, in der der Grüne Pass umsetzen werden soll, plant Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nun Anpassungen. In einer schriftlichen Stellungnahme war von einer Überarbeitung der Passage und einer Konkretisierung weiterer Punkte die Rede.