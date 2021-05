3:2! Österreich ringt Favorit Frankreich nieder

Mit dem vierten Sieg in Serie hat Österreichs Eishockey-Nationalteam am Freitag das Sechs-Nationen-Turnier in Ljubljana abgeschlossen! Die Mannschaft von Roger Bader setzte sich gegen die favorisierten Franzosen mit 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) durch und landete auf dem zweiten Gesamtrang. Die einzige Niederlage beim WM-Ersatzbewerb in Slowenien passierte gegen die Gastgeber (1:3), danach wurden Polen (3:2), die Ukraine (9:3), Rumänien (5:0) sowie Frankreich besiegt.