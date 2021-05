Wohnung voller Diebesgut: Ganoven-Bande entlarvt

Der Erste im Bunde konnte bereits am Montag von der Polizei in einem Supermarkt in Schwaz festgenommen werden. Der 48-Jährige und ein Komplize waren unmittelbar zuvor von einem Ladendetektiv angehalten worden, da sie mit einem Coup in einem Lebensmittelgeschäft in Kufstein in Zusammenhang gebracht werden konnten. Dem Komplizen war schließlich aber die Flucht gelungen.