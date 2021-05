Austria-Trainersuche: Aufsichtsräte statt Experten

Mit einem „gemischten Plan“ gastiert die Austria heute in Ried, wo man Platz eins in der Quali-Gruppe behalten und sich somit das Heimrecht für das Play-off-Duell mit Hartberg am Montag sichern will: „Einerseits wollen wir Erster bleiben, andererseits brauchen wir Montag frische Spieler“, sagt Trainer Peter Stöger, der im Innviertel viel wechseln will, „einige Spieler im Kader brauchen noch Einsatz-Minuten“.