Königin Máxima war bei Song-Contest-Generalprobe

Der ESC in Rotterdam findet als Feldversuch in Corona-Zeiten und mithin unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Zugelassen sind pro Show 3500 zuvor getestete Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich bereit erklärt haben, fünf Tage später abermals zum Corona-Test anzutreten. Im vergangenen Jahr war der 65. Wettbewerb wegen der Pandemie abgesagt worden - zum ersten Mal in seiner Geschichte. Die ersten zehn Finalisten für die große Show am Samstag wurden am Dienstag gekürt.