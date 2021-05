Erneut Song-Contest-Teilnehmer positiv getestet

Mitglieder der polnischen Delegation wurden kurz vor Beginn des Eurovision Song Contests in Rotterdam positiv auf das Coronavirus getestet und verbringen die Zeit bis zum zweiten Halbfinale - und einer weiteren Testung - in Quarantäne. Nun gab es auch bei den Isländern positive Testergebnisse. Bis ein zusätzlich durchgeführter PCR-Test endgültig Klarheit bringt, bleiben auch sie in Isolation. Beide Teams waren bei der feierlichen Eröffnung des ESC am Sonntag nicht dabei.