„Hervorragende Anlagen!“ Rapid bindet Talent

„Ich freue mich, dass ein weiteres Eigengewächs weiter langfristig bei uns im Klub bleibt. Hajdari ist eine echte Stütze in unserer zweiten Mannschaft und kam dort in der laufenden Saison auf drei verschiedenen Positionen zum Einsatz. Wenn er weiter hart an sich arbeitet und sein Leistungspotential über einen längeren Zeitraum abrufen kann, wird er sicher auch wieder eine ernsthafte Option für die oberste Spielklasse werden“, meint Barisic.