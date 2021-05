Hacker: „Lockdowns nur noch in Geschichtsbüchern“

Konkret geht es um Beschäftigte aus der Kategorie 2, die in Ausübung ihres Berufs einen hohen Kundenkontakt haben, ohne dabei auf bauliche Schutzmaßnahmen zurückgreifen zu können. Das sind beispielsweise Handelsangestellte, Beschäftigte in Gastronomie oder körpernahe Dienstleister. „Mit unserer mehrdimensionalen Impfstrategie verfolgen wir in Wien das Ziel, das Infektionsrisiko in der Bundeshauptstadt schrittweise und systematisch zu senken. Dafür reicht es nicht, die Vormerkungen nur anhand eines Faktors einfach abzuarbeiten. Wir müssen auch berufliche Risiken berücksichtigen“, so der Gesundheitsstadtrat, der die Hoffnung äußerte, dass mit dem Voranschreiten der Impfkampagne Lockdowns nun endgültig in die Geschichtsbücher verbannt werden.