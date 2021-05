Mit einem „Juchzger“ die Freibadsaison eröffnet

Der laute „Juchzger“ war bis in die Umkleidekabinen zu hören. „Wenn die Irma den lässt, ist die Schwimmbadsaison eröffnet“, kommentierte der einzige Badegast die fast schon traditionelle Eröffnungszeremonie. 82 Jahre alt ist die rüstige Dornbirnerin Irma Gasser. Schwimmen gehört ebenso wie das Bergsteigen zu ihrer Passion. „Im Sommer bin ich jeden Tag in der Enz, im Winter zwei, dreimal in der Woche im Dornbirner Stadtbad“, erzählt sie. Der erste „Schwumm“ am Eröffnungstag ist für die Enzliebhaberin ein Muss. „Wie lange ich das schon mache? Sicher schon seit 15 Jahren. Das gehört einfach dazu.“