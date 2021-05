An einem Tisch I | An einem Tisch II

An einem Tisch I: Israel und Palästina. Darf man dieses Treffen historisch nennen? Nein, das wäre wohl übertrieben. Aber wie die beiden Herren, die da zusammentrafen, es selbst formulierten: Es war ein wenig vom Geist von Camp David zu spüren. Camp David? Das war wirklich historisch! Dort wurde 1978 der große israelisch-arabische Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten geschlossen - zwischen dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Begin und dem ägyptischen Präsidenten Sadat. Beide bekamen dafür den Friedensnobelpreis. Es schien eine (kurze) Zeit lang, dass im Nahen Osten Frieden einkehren würde. Wie wir wissen: Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wie wir auch wissen: Zwischen den Arabern und Israelis geht es gerade wieder besonders heftig rund, Dutzende Tote sind in den vergangenen Tagen zu beklagen, die beiden Seiten sind einander spinnefeind. Doch die „Krone“-Außenpolitik-Redaktion hat gemeinsam mit krone.tv fast unmöglich Scheinendes geschafft: Gestern trafen sich im „Krone“-Haus in Wien der israelische Botschafter und der Vertreter der Palästinenser in Österreich, begrüßten sich per Corona-konformem Faustreiberl und diskutierten danach mit Katia Wagner und Kurt Seinitz. Mordechai Rodgold und Salah Abdel-Shafi kamen einander verbal zwar nicht sehr nahe. Aber sie setzen sich an einen Tisch und redeten immerhin miteinander - ein Hauch von Camp David.