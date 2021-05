OSV-Quartett schafft Aufstieg ins Semifinale

Vier OSV-Schwimmer haben am Mittwoch bei der EM in Budapest den Aufstieg ins Semifinale am Abend geschafft. Die Olympia-Fixstarter Bernhard Reitshammer (200 m Lagen) und Christopher Rothbauer (200 m Brust) sowie Valentin Bayer (200 m Brust) und Claudia Hufnagl (200 m Delfin) qualifizierten sich für die nächste Runde. Dann (19.18 Uhr) schwimmt auch Caroline Pilhatsch, die am Vortag das Finale über 50 m Rücken erreicht hat, um eine Medaille.