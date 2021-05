19. Mai 2006: Ein Tag für die Geschichtsbücher

Mit einem 1:0-Derbysieg gegen Austria Lustenau schoss sich der SCR Altach am 19. Mai 2006 erstmals in die höchste österreichische Spielklasse. „Krone“-Redakteur Elred Faisst sprach mit einigen Beteiligten von damals über ihre Erinnerungen an diesen denkwürdigen Tag im Rheindorf.