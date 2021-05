Schüler in Wels bei Bushaltestelle angefahren

Ein 25-Jähriger aus Wels fuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Siebenbürgerstraße im Gemeindegebiet Wels in südliche Richtung, als ein 8-Jähriger aus Wels an einer Bushaltestelle aus einem Bus ausstieg und die Straße hinter dem Bus laufend überqueren wollte.