Vierteiliges Panorma: Fast acht Meter Malerei

Es ist eine kunsthistorische Wiederentdeckung und im wahrsten Sinn ein Gipfelerlebnis: Ein vierteiliges, insgesamt fast acht Meter langes Gebirgspanorama der Koralpe von Markus Pernhart, das seit vier Generationen in einer österreichischen Privatsammlung war, versteigert das Dorotheum am 7. Juni in Wien. Das zwischen 80.000 und 120.000 Euro geschätzte „Große Panorama der Koralpe“ von 1867 zeigt topografisch genau die Koralpe, an deren Berggrat entlang die Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark führt.