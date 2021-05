„Kapuzenmann“ aus Wiener Galerie gestohlen

Diebstahl in einer Galerie auf der Wiener Freyung am Wochenende: Der „Kapuzenmann“, eine Skulptur des Künstlers Erwin Wurm, verschwand in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag aus den Räumlichkeiten. Das Wiener Landeskriminalamt hat Ermittlungen rund um den Verbleib der etwa 60 Zentimeter hohen Statue aus Gips und Acryl aufgenommen.