Vincent Bueno: Erste ESC-Probe war „supercool“

„Bei der ersten Probe konnte ich meinen Song dreimal performen - es war supercool und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Das Soundsystem und die gesamte Technik hier in der Halle sind absolut top!“, so Vincent Bueno, der in einem schwarzen Designer-Gehrock, der einen Raben stilisieren soll, beim European Song Contest, kurz ESC, auf der Bühne stehen will. Das Finale des Song Contests findet am 22. Mai in Rotterdam statt. Bueno muss sich im zweiten Semifinale am 20. Mai aber zuerst einmal mit seinem Song „Amen“ dafür qualifizieren.