Eurovision Song Contest als Corona-Experiment

Australien wird per Video zugespielt

Australiens Beitrag wird heute im 1. Semifinale (die Top 10 kommen ins Finale) per nicht nachbearbeitetem Video zugespielt, da Sängerin Montaigne wegen der Pandemie nicht anreisen wollte. Fällt ein Teilnehmer in Rotterdam Corona-bedingt aus, kommt ebenfalls die Video-Lösung zum Einsatz. „Amen" heißt es auch von slowenischer Seite: Ana Soklics Lied trägt denselben Titel wie Vincent Buenos Song - für den man am Donnerstag die Daumen drücken muss.