Droht Bodenseeregion um Pfingsten „totales Chaos“?

Nur sporadische Kontrollen

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, wo Handel und Gastronomie schon längere Zeit offen haben, handhaben die Einreise hingegen weit weniger streng als ihre Nachbarn, kontrolliert wird an den Grenzen ohnehin nur sporadisch. Es wundert also nicht, dass so mancher ob der unterschiedlichen Bestimmungen und Umsetzungspraktiken den Überblick verliert.