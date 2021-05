Traumtor: Ex-Spieler versetzt Rapid den Gnadenstoß

Kuen war von 2014 bis 2018 bei Rapid Wien unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler, der einst als vielversprechendes Talent galt, zog sich mehrere Verletzungen in dieser Zeit zu. Der Traum vom Durchbruch in Wien blieb ihm verwehrt. Über den Umweg Mattersburg wechselte er vergangen Sommer zu Sturm Graz, wo er sich sofort als Stammspieler festsetzte. Jetzt, knapp drei Jahre nach dem Abschied aus Wien, versetzte er seinem ehemaligen Klub in einem enorm wichtigen Spiel den Gnadenstoß.