Ab 17 Uhr LIVE: Sturm Graz - Rapid Wien im Ticker

Spannendes 0:0

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete in Wien mit einem 0:0, auch im ersten Saisonduell in Graz (1:1) hatte es eine Punkteteilung gegeben. Dazwischen war noch ein 4:1-Sieg Rapids im Allianz Stadion, der fünfte in den jüngsten acht Spielen gegen Sturm. „Jeder strebt den zweiten Platz an, wir stehen vor einem Spiel, in dem wir alles klarmachen können. Das zu schaffen, wäre schön“, meinte Kühbauer.