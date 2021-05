Feurstein und Scherrer noch mit Luft nach oben

Kilian ist mit seinem Rennen dennoch recht zufrieden, auch weil er in den letzten beiden Runden Plätze gut machen konnte. „Die Strecke war sehr rutschig und fordernd aber trotzdem noch gut fahrbar. Heute war leider nicht mehr drin, da hilft nur weiter hart zu trainieren und dann kommt der Tag, an dems läuft“, erklärt der Mountainbiker vom RV Dornbirn. „Jetzt freue ich mich schon auf die Staatsmeisterschaften Anfang Juni in Graz-Stattegg. Allerdings muss ich mich vorher noch auf mein Matura konzentrieren, das in den kommenden zwei Wochen bei mir ansteht“, so der 17-jährige Schüler des Sportgymnasiums Dornbirn.