Volleyballerinnen verlieren letztes EM-Quali-Spiel

Österreichs Volleyball-Frauen haben das letzte, bedeutungslose Spiel in der EM-Qualifikation am Samstag verloren. In Graz musste sich Rot-Weiß-Rot den makellosen Pool-Gewinnerinnen aus Griechenland mit 0:3 (-16,-18,-17) geschlagen geben und beendete Gruppe C hinter Spanien bzw. vor Norwegen auf Platz drei. Die Top-Zwei lösten Tickets für die Endrunde.