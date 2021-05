Wels im Europe-Cup-Semifinale, Wiener Neustadt out

Wie im Vorjahr sind die Welser Tischtennis-Männer ins Semifinale des Europe Cups eingezogen. Nach Fixierung des Gruppensiegs früher am Freitag setzten sich die Oberösterreicher in Varazdin zu Beginn der K.o.-Phase gegen Ostrava mit 3:0 durch. Frane Kojic und Andreas Levenko siegten jeweils 3:2, Adam Szudi 3:0. Ebenfalls in der Vorschlussrunde steht Daniel Habesohn mit dem deutschen Club SV Mühlhausen, der Wiener gewann beim 3:0 gegen Pecs gegen Lehel Demeter 3:1.