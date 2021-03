Studenten müssen künftig Mindestleistung bringen

In den vergangenen Monaten gab es mehrfach Protest gegen die Reform des Universitätsgesetzes. Letztendlich wurde es nun in entschärfter Version beschlossen. So ruderte die Regierung bei der Entmachtung der Uni-Senate zurück - bei der Wiederbestellung eines Uni-Rektors für eine weitere Amtszeit darf der Senat doch weiterhin mitstimmen. Auch die Mindeststudienleistung wurde gesenkt - geplant waren zunächst 24 statt 16 ECTS-Punkte.