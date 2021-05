Abschiebung von Alexander ohne eine Anhörung

„Das Problem ist, dass mein Mandant seit seiner Minderjährigkeit ein Problem mit Suchtmitteln hat und in diesem Zusammenhang kam es leider auch zu mehreren Verurteilungen“, erklärt Sebastian Siudak, Anwalt von Alexander S. Dieser wurde – wie berichtet – vergangene Woche nach Bosnien abgeschoben, obwohl er in Österreich geboren und aufgewachsen ist. „Bis 2018 gab es die Regelung, dass, wenn man in Österreich geboren wurde, man nicht abgeschoben werden konnte. Diese wurde aufgehoben, wobei der Geburtsort in der Gesamtabwägung eine wichtige Rolle spielt“ so Siudak.