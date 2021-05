Nach 26 Jahren in Österreich wird Alex abgeschoben

In einem Hotel untergekommen

Die Geschwister Alexander und Aleksandra wurden in Linz geboren, waren in der Heimat ihrer Eltern höchstens auf Urlaub. „Alex spricht besser Deutsch als Bosnisch“, so Aleksandra, die mit einem Anwalt in Kontakt ist und so bis zum Obersten Gerichtshof vorgedrungen ist. Ihre Eltern unterstützen ihren Sohn vor Ort in Bosnien, sind mit ihm in einem Hotel untergekommen.