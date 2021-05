Von netten Gesten, Anpatzereien und Lachnummern

Ansturm auf AstraZeneca in Deutschland

In Deutschland wurde der Impfstoff AstraZeneca zum Renner - nachdem dieser wegen zahlreicher Pannen in Verruf geraten ist, scheint es nun so, als würden sich gerade jüngere Menschen um den Impfstoff gegen das Coronavirus reißen. Dass die zweite Dosis in einem relativ kurzen Intervall gegeben werden könnte, dürfte eine Erklärung dafür sein.