NEOS-Saubermann Brandstätter im Visier

„Brandstätter in Erklärungsnot“

Für ÖVP-Politiker Andreas Hanger ist Brandstätter, „der sich selbst als Saubermann, Aufdecker und Hüter von Moral inszeniert“, in akuter Erklärungsnot. Indes ortet der angegriffene NEOS-Politiker die Kanzlerpartei hinter den Vorwürfen und „will sich weiter nicht einschüchtern lassen“. ORF-Lady Pawlicki betont indes, sie habe alles ihrem Arbeitgeber „rechtmäßig gemeldet“. Und stellt klar: „Ich bin eine beruflich und wirtschaftlich unabhängige Frau und will so akzeptiert werden.“