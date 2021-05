Minister Mückstein schickte „Krone“-Leser Impfpass

In seiner Ratlosigkeit hatte sich der Niederösterreicher an die „Krone“ gewandt. Sein alter Impfpass war voll, ein neuer bei sämtlichen Ärzten und Apotheken in seiner Umgebung einfach nicht aufzutreiben. Es seien alle Pässe an die Impfstraßen ausgeliefert worden, hieß es. Wir fragten im Gesundheitsministerium nach, und siehe da: Dort wurde uns bestätigt, dass es aufgrund des erhöhten Impftempos derzeit zu Engpässen bei den Impfpässen kommen kann.