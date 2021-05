Erstmals 3D-Druck lebender Zellen möglich

Mit der Herstellung künstlicher Organe hat dies aber nichts zu tun. Bis zu Leber, Niere oder Herz aus dem „Bio-Printer“ ist es noch ein weiter Weg, auch wenn Fachleute schätzen, dass dies in etwa zehn Jahren bereits machbar sein soll. Ein in Krems, NÖ, angesiedeltes Biotechnologie-Unternehmen verwendet bereits Kollagen (Eiweiß in Haut, Knochen, Sehnen, Blutgefäßen, Zähnen), um Hautmodelle im 3D-Verfahren zu drucken. Diese sind sogar in der Lage, Gefäßzellen zu bilden. Die Entwicklung kam in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck zustande als weiterer Schritt für eine Forschung ohne Tierversuche.