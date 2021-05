Initiative unterstützt nach Schicksalsschlägen

Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, greift nun der Familie unter die Arme. „Wie in diesem Fall ist unsere sogenannte Frühe Hilfe, eine Initiative des Netzwerks Burgenland, Goldes wert. Hier werden Familien in schwierigen Situationen oft bis zu vier Jahren begleitet. Manche jungen Mütter wenden sich schon während der Schwangerschaft an uns“, so die Präsidentin.