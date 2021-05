„Wir haben in Bregenz den besten Sound der Welt“

Controller bei den Festspielen

Mannigfaltig waren eher seine Jobs während der Studienzeit (Raumausstatter, Kranführer, Kellner und Türsteher), seine berufliche Heimat fand er dann bereits 1997 am Bodensee. „Interesse kommt bei mir immer da auf, wo sich Dinge vermischen. So ging es mir auch mit der Stelle als Controller bei den Bregenzer Festspielen. Vermeintlich ein Widerspruch, für mich aber eine reizvolle Aufgabe in einem neuen Umfeld - lange bevor es überhaupt die Profession Kulturmanagement gab.“