Diese Demos kosten Millionen an Steuergeld

Der Polizei wird vorgeworfen, bei Demos unterschiedlich vorzugehen. Wie lauteten die Anordnungen für die linke Demo am 1. Mai und die Corona-Demo am 10. April?

Die Anordnungen sind immer gleich. Wobei wir bei den Maßnahmen-Gegnern zusätzlich Verstöße gegen die Abstands- und Maskenpflicht anzeigen müssen, und das erschwert das Einschreiten deutlich. Bei der Demo am 1. Mai, wo die Antifa im Fokus stand, ist die Maskenpflicht nicht das Problem.