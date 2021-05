USA: Krankenpflegerin ermordete sieben Männer

Im US-Bundesstaat West Virginia ist am Dienstag eine ehemalige Krankenpflegerin zu mehrfach lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Die 46-jährige Reta Mays hatte in den Jahren 2017 und 2018 in einem Krankenhaus für Veteranen sieben Patienten ermordet. Wegen der hohen Sterberate während ihrer Schichten nannten ihre Kollegen die Frau schon damals „Todesengel“.