Darum kracht es zwischen Israelis & Palästinensern

Die Lage im Nahen Osten eskaliert zusehends. Fast täglich kommt es zu Zusammenstößen auf dem Tempelberg in Jerusalem, es gibt zahlreiche Tote und Verletzte durch Raketenhagel aus dem Gazastreifen auf Israel - und als Antwort schwere Vergeltungsangriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele in dem dicht besiedelten palästinensischen Küstenstreifen mit Dutzenden Toten. Doch was hat gerade jetzt wieder zur tödlichen Eskalation geführt?