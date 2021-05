Sieben-Tages-Inzidenz wieder unter 50

Niedrige Inzidenzen in den Bezirken

Laut AGES beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz für das Burgenland derzeit 47,5. In den Bezirken ist der Wert im Bezirk Neusiedl am See so wie in der Freistadt Rust mit 50 am höchsten. Am niedrigsten ist die Inzidenz derzeit mit jeweils 35 in den Bezirken Oberpullendorf und Jennersdorf.