Görschitztal erhält ultraschnelles Internet

Insgesamt 12.700 Betriebe und Haushalte in den Gemeinden Althofen, Magdalensberg, Eberstein, Klein St. Paul, Guttaring, St. Georgen am Längsee, Brückl, Kappel am Krappfeld und Hüttenberg werden an des Netz angeschlossen. 40 Millionen Euro werden in den Breitbandausbau investiert. „Es ist eine Riesenchance für die Gemeinden in einer Region, die schwere Zeiten durchlebt hat“, so Landesrat Martin Gruber.