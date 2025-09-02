Brand bei Imbiss am Dorfplatz forderte Feuerwehr

Übergreifen der Flammen verhindert

Konkret war bei einer Imbisshütte am Kirchberger Dorfplatz ein Brand ausgebrochen. Warum, ist derzeit noch völlig unklar. Die Florianis waren jedenfalls rasch zur Stelle und begannen mit der Brandbekämpfung. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert.