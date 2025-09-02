Brand bei Imbiss am Dorfplatz forderte Feuerwehr

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag in Kirchberg in Tirol: Bei einem Imbissstand am Dorfplatz war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Dutzende Einsatzkräfte rückten an und konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.
Es war eine kurze Nacht für die Einsatzkräfte der Feuerwehren Kirchberg und Kitzbühel. Gegen 3.15 Uhr wurden sie aus dem Schlaf gerissen. „Brand Gastronomie“, meldete die Leitstelle Tirol.
Übergreifen der Flammen verhindert
Konkret war bei einer Imbisshütte am Kirchberger Dorfplatz ein Brand ausgebrochen. Warum, ist derzeit noch völlig unklar. Die Florianis waren jedenfalls rasch zur Stelle und begannen mit der Brandbekämpfung. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert.
Ermittlungen zur Brandursache laufen
In den frühen Morgenstunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.
