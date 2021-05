Zum Tourismus-Start: Vorfreude soll „echt“ werden

54 Prozent urlauben in der Heimat

Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um Urlauber ins Land zu locken. Laut einer Umfrage im Auftrag der Österreich Werbung und der Landestourismusverbände wollen 54 Prozent der Österreicher ihren Urlaub im Heimatland verbringen. Diese will man, so Oberösterreich-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer, mit der Comeback-Kampagne „Wenn aus Vorfreude echte Freude wird“ gewinnen.