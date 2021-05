Mehrere Kinder getötet: „Hass“ als mögliches Motiv

Nach früheren Angriffen auf Schulen haben viele russische Bildungseinrichtungen Wachpersonal an Eingängen. Laut stellvertretender Direktorin soll es an der Schule Nummer 175 in Kasan aber lediglich einen Notfallknopf gegeben haben. Immer wieder kam es in Russland in der Vergangenheit zu Festnahmen, weil Jugendliche angeblich Angriffe auf Schulen geplant hatten.