Milan: Kampf um Champions League ohne Ibrahimovic

Im Kampf um die Champions-League-Plätze in der italienischen Serie A muss Milan auf seinen Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der Schwede falle in der kommenden Auswärtspartie gegen Torino am Mittwoch und auch am Sonntag aus, bestätigte Milan-Coach Stefano Pioli auf einer Pressekonferenz am Dienstag. „Wir werden die Entwicklungen nächste Woche bewerten“.