Milan und Schweden bangen um Zlatan Ibrahimovic

Milan-Trainer Stefano Pioli sagte nach dem Spiel, Ibrahimovic sei nicht 100 Prozent fit gewesen, hätte jedoch trotzdem spielen wollen. „Er hatte Probleme am Knie“, erklärte der 55-jährige Coach weiter. An diesem habe er schon die ganze Woche Probleme gehabt. Ob „Ibra“ für die Partie am kommenden Mittwoch beim AC Torino bereit stehen wird, ließ Pioli am Sonntag offen. Auch am Montag äußerte sich der Klub zunächst nicht über den Zustand Ibrahimovics.