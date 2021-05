So wurde Max Verstappen zur „leichten Beute“

Optimistisch war Red Bull Racing in den Grand Prix von Spanien gegangen, musste dann aber miterleben, wie Lewis Hamilton seinen fünften Sieg in Serie auf dem Circuit de Catalunya feierte - das schaffte auf derselben Rennstrecke in der Formel-1-Geschichte bisher nur Ayrton Senna in Monaco. Und Max Verstappen wurde zur „leichten Beute“. Eine Kolumne von Richard Köck.